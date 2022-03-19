Кристофер Мартинс Перейра: «Промес не тот человек, который нуждается в нашей поддержке»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра прокомментировал эпизод с Квинси Промесом, когда полузащитник неудачно исполнил пенальти в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).

«Квинси не тот человек, который нуждается в нашей поддержке. Это лидер команды. Так бывает, что ты ошибаешься, когда берешь на себя ответственность. Думаю, в следующий раз все будет нормально. Такое может случиться с каждым.

Промес собирал всех легионеров на разговор? Да, мы пообщались. Результат этой беседы — мы будем биться за команду и гордимся, что играем за «Спартак». Наша цель сейчас — побеждать в каждом матче, чтобы доказать, что наше нынешнее место в таблице нам не подходит. Мы должны биться и в следующем сезоне, показывать совершенно другие результаты в чемпионате», — заявил Мартинс Перейра.

Промес курьезным образом не реализовал пенальти в матче с «Нижним Новгородом».

На 75-й минуте «Спартак» получил право на 11-метровый после фола Дмитрия Стоцкого на Викторе Мозесе.

Промес забил с точки, однако перед ударом по мячу сначала попал сам себе в ногу.

Главный арбитр матча Сергей Иванов обратился к ВАР, посмотрел повтор эпизода и отменил гол, назначив свободный удар в пользу «Нижнего».