Кристофер Мартинс Перейра: «Промес не тот человек, который нуждается в нашей поддержке»
Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра прокомментировал эпизод с Квинси Промесом, когда полузащитник неудачно исполнил пенальти в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).
«Квинси не тот человек, который нуждается в нашей поддержке. Это лидер команды. Так бывает, что ты ошибаешься, когда берешь на себя ответственность. Думаю, в следующий раз все будет нормально. Такое может случиться с каждым.
Промес собирал всех легионеров на разговор? Да, мы пообщались. Результат этой беседы — мы будем биться за команду и гордимся, что играем за «Спартак». Наша цель сейчас — побеждать в каждом матче, чтобы доказать, что наше нынешнее место в таблице нам не подходит. Мы должны биться и в следующем сезоне, показывать совершенно другие результаты в чемпионате», — заявил Мартинс Перейра.
Промес курьезным образом не реализовал пенальти в матче с «Нижним Новгородом».
На 75-й минуте «Спартак» получил право на 11-метровый после фола Дмитрия Стоцкого на Викторе Мозесе.
Промес забил с точки, однако перед ударом по мячу сначала попал сам себе в ногу.
Главный арбитр матча Сергей Иванов обратился к ВАР, посмотрел повтор эпизода и отменил гол, назначив свободный удар в пользу «Нижнего».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|
16
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|- : -
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7