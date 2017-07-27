Андреас Гранквист: "Не считаю, что "Спартак" стал слабее"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист выразил уверенность в том, что "быкам" предстоит непростой матч 3-го тура чемпионата России со "Спартаком". По его словам, в премьер-лиге сложно играть с топ-командами.

- Впереди у вас матч со "Спартаком", чемпионом страны. Многое ли надо изменить "Краснодару" в игре, чтобы победить? - вопрос Гранквисту.

- Это будет очень тяжелый матч на выезде, потому что "Спартак" - чемпион прошлого сезона. Плюс он не играл сегодня, как мы, у него есть больше времени, чтобы подготовиться. Но с другой стороны, "Спартак" понесется вперед, будет больше атаковать, так как играет дома, и у нас появится больше простора для командной игры.

Мы будем создавать моменты. С командой, как "Спартак", даже легче играть в этом плане, чем с обороняющейся командой. Но мы всегда настраиваемся на победу, и я надеюсь, что мы добьемся положительного результата.

- "Спартак" неудачно стартовал. Не считаете ли, что он стал слабее по сравнению с прошлым сезоном?

- Уровень российского чемпионата очень серьезен. И очень трудно играть с командами, которые не пользуются рангом "топ". Например, "Спартак" выигрывал у "Динамо" 2:0, а потом пропустил два гола, с "Уфой" тоже вничью сыграл. Но я не считаю, что он стал слабее. Это до сих пор сильная команда, нам будет тяжело на выезде. Но мы надеемся, что игра будет нам благоприятствовать, и мы сможем побороться за положительный результат. (Екатерина ПОТАПОВА)

Напомним, что матч "Спартак" - "Краснодар" состоится 31 июля, начало игры - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.