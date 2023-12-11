Александр Жуков назвал игру «Спартака» разочарованием года

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал разочарование года в футбольном плане.

«Разочарование года? Для меня, как для болельщика «Спартака» — это игра «Спартака», — сказал Жуков «СЭ».

На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).