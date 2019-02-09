Александр Селихов: "Из-за травмы играю практически с открытой пяткой"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов сказал, что в связи с травмой пришлось ввести изменения в его обувь.

- У вас теперь на травмированной ноге какая-то специальная бутса?

- Сапожник сделал вырез, так что играю практически с открытой пяткой. Это для того, чтобы не было трения. В бутсе нога лежит плотно, и оттого бывают болевые ощущения.

- Долго вам еще так играть?

- Общался с Владиславом Куликом, который сейчас за "Анжи" играет и у которого была такая же травма. Он сказал, что полтора года испытывал дискомфорт, - цитирует Селихова Bobsoccer.

24-летний вратарь в текущем сезоне из-за травмы пока не провел ни одного матча.

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