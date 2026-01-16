Дзюба до конца карьеры намерен сыграть на позиции вратаря

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба признался, что до конца профессиональной карьеры хотел бы сыграть в воротах.

«Мне было бы интересно попробовать хотя бы раз сыграть в воротах. Именно в матче хотелось бы», — цитирует 37-летнего форварда ТАСС.

Контракт Дзюбы с «Акроном» действует до 30 июня 2026 года. В сезоне-2025/26 в 16 матчах он забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

В марте 2025 года Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.