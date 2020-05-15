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Александр Медведев: «Рады, что сезон будет доигран. Досрочное чемпионство «Зениту» не нужно. Мы всегда выигрываем титулы на поле»

14:35
Александр Медведев. Фото ФК «Зенит»
Александр Медведев. Фото ФК «Зенит»
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Генеральный директор РФС Александр Медведев прокомментировал решение РФС возобновить сезон в РПЛ 21 июня.

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— Мы очень рады такому решению! — говорит Медведев. — Оно не только позитивно само по себе, но и очень важно в социальном плане.

Все требования по соблюдению протоколов безопасности сформулированы и еще будут уточняться. На играх будет присутствовать определенное количество людей, включая команды, тренеров, административный штаб и телевидение

Очень важно, чтобы наше ТВ подробно освещало матчи РПЛ. Население же соскучилось по футболу! Может быть, и другие наши федеральные каналы пожелают показывать не многочисленные шоу и набившие оскомину сериалы, а театральные действа без предсказуемого конца, каковыми и являются футбольные матчи.

— И все-таки не сидела ли у вас в подсознании мысль о том, чтобы досрочно признать «Зенит» чемпионом?

— Нам в «Зените» такие «подарки» не нужны. Мы всегда выигрывали титулы на футбольном поле. (Виталий Айрапетов)

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