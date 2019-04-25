На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе со своим братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Вопросы Кокорину задает прокурор:

- Куропаткина на вас сверху залазила - это нормально?

- Нет, я уже говорил.

- Два человека в двух разных местах спровоцировали вас. Как это объясните?

- Я много думал. Была куча факторов, которые сложились. Мне непонятно, почему люди в Москве, не знающие меня, говорят такие слова в мой адрес. Меня спровоцировал только Пак.

- На видео видно, что вы в хорошем расположении духа.

- В инциденте с Соловчуком - нет.

- Видно.

- Нет.

- И все же: почему вы веселый?

- Я с рождения такой.

- Когда вы начали заглаживать конфликт?

- С 8 числа, с вечера. Я пытался найти номер Пака. Мы пытались понять, во что это выльется. Номер Пака найти тяжело. Соловчука мы не знали вообще: исходя из новостей, мы узнали, что он в больнице. Искали эту больницу потом.

- Почему вы поняли, что у Соловчука легкое повреждение?

- Он не просил помощи, сам спокойно сел и уехал. (Арман Мкртчян, Илья Егоров)

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале