«Акрон» поздравил Дзюбу с днем рождения: «Легенда российского футбола, голеадор и хищник на поле»

«Акрон» поздравил нападающего команды Артема Дзюбу в днем рождения. В пятницу, 22 августа, футболисту исполнилось 37 лет.

«Сегодня свой праздник отмечает легенда российского футбола, голеадор и хищник на поле — Артем Дзюба. Желаем крепкого здоровья, железной удачи и новых свершений как в игре, так и за ее пределами», — говорится в сообщении пресс-службы тольяттинского клуба в Telegram-канале.

Нападающий выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Он провел за команду 29 матчей во всех турнирах, отметившись 12 голами и 9 результативными передачами.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионатов России и национальной команды.