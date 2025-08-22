Быстров ответил на вопрос, как бы сейчас продолжил знаменитую фразу «Алло, Шапи, это Володька!»

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара», «Анжи» и «Тосно», бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» ответил на вопрос, как бы сейчас продолжил знаменитую фразу в телеэфире «Алло, Шапи, это Володька!».

— Поддерживаете ли связь с Магомедом-Шапи Сулеймановым, теперь играющим в МЛС? Как вам развитие его карьеры?

— Из иностранных чемпионатов слежу только за теми, что показывают. Америку не транслируют. Только голы иногда в роликах вижу.

— Что бы вы сейчас ему сказали после знаменитой фразы «Алло, Шапи, это Володька»?

— Что ему говорить? У него своя голова на плечах есть. Он играет, получает удовольствие от футбола, ездит по разным странам.