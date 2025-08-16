«Ахмат» побеждает «Крылья Советов» после первого тайма

«Ахмат» обыгрывает «Крылья Советов» после первого тайма матча 5-го тура РПЛ — 1:0.

Гол на 5-й минуте забил Эгаш Касинтура. Команды нанесли по одному удару в створ ворот.