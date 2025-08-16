«Ахмат» — «Крылья Советов»: Конате реализовал пенальти

«Ахмат» удвоил преимущество в матче с «Крыльями Советов» в 5-м туре РПЛ — 2:0.

Пенальти на 51-й минуте реализовал Мохамед Конате. 11-метровый был назначен за фол защитника самарцев Амара Рахмановича на форварде грозненцев Максиме Самородове.