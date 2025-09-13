Гол Батракова принес «Локомотиву» ничью с «Ахматом»

«Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Ахматом» в матче 8-го тура РПЛ — 1:1.

Счет на 46-й минуте открыл форвард «Ахмата» Эгаш Касинтура. Железнодорожники отыгрались благодаря голу Алексея Батракова на 80-й минуте.

«Локомотив» (16 очков) поднялся на первое место в РПЛ, обойдя «Краснодар» (16), ЦСКА (15) и «Балтику» (15), но у конкурентов есть игра в запасе. «Ахмат» (9) идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре «Локомотив» в гостях встретится с махачкалинским «Динамо», а «Ахмат» на выезде сыграет с «Пари НН». Оба матча пройдут 20 сентября.