16 августа, 22:22

Дубль Касинтуры помог «Ахмату» обыграть «Крылья Советов»

Руслан Минаев
Эгаш Касинтура.
Фото ФК Ахмат

«Ахмат» дома обыграл «Крылья Советов» в матче 5-го тура РПЛ — 3:1.

У хозяев дубль оформил Эгаш Касинтура, еще один гол забил Мохамед Конате (пенальти). У гостей один мяч отыграл Владимир Игнатенко.

«Ахмат» одержал вторую победу подряд в РПЛ под руководством Станислава Черчесова. Грозненцы набрали 6 очков и занимают 9-е место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 8 очками — на 5-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
16 августа, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
3:1
Крылья Советов

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
  • Борис3

    :grinning:

    22.08.2025

  • Саша Авачев

    А солдата надо было отпускать летом. все голы по центру зашли. прошлый год тоже играли без центра, очень слабый защитник.

    17.08.2025

  • oleg.bob

    Так держать, Черчесов!!!

    17.08.2025

  • zg

    Привет!Сутормин и Ахметов вообще пассажиры!Но нахаляву и уксус....

    17.08.2025

  • zg

    У Ахмата хороший состав,а Саламыч дядька не дурак!Всё срослось!)

    17.08.2025

  • igogohruhru

    когда черчесов пришел ахмат был на самом последнем месте а после двух игр с ним впереди зенита спартака и динамо!

    17.08.2025

  • ТерАнж

    у этих свистунов челюсти отвисли и не знают, как этот результат обоsrать

    17.08.2025

  • Alexander Loginov

    "Крылатые качели летят, летят летят". "Ты просто бомба, Стас".

    16.08.2025

  • TokTram_

    А вдруг сам уйдёт? Без неустойки.

    16.08.2025

  • TokTram_

    Как Ахметку вообще покупать можно было?)))

    16.08.2025

  • TokTram_

    Лысый усатый сделал то, о чём давно мечтал народ - отпрвил Зенит в нижнюю часть таблицы. Ну и подтопил Спартак.

    16.08.2025

  • m_16

    Адамчику пора уже Героя России давать, давно дорос.

    16.08.2025

  • Jean4

    Ахмат вовремя сменил тренера и дела пошли в гору. Не понимаю, что ждут в Спартаке. 7 месяцев мы наблюдаем этот цирк, когда это закончится?

    16.08.2025

  • Valekka

    В конце весны снарядят к Рамсику делегацию,упадут в ноги и за 3 медали Адамчику+круглое уважение к папе-заберут Стаса!

    16.08.2025

  • Valekka

    Салам! Особой игры нет пока,но навели порядок в обороне.Кроме расслабленности в третьем голе,отыграли стабильно.В атаке неплохие идеи,но пока взаимодействие подводит.А вот средняя линия пока разбалансирована.Но Стас знает,что и как лечить! Кстати,не видно что-то тех,кто вопил,что Адиев-тренер,а Черчесов физрук.Наверно,покурить вышли!:))

    16.08.2025

  • емен

    Черчесову респект ! Надеюсь продолжит в том же духе .

    16.08.2025

  • Jean4

    Стас придет, порядок наведет! Спартак прошляпил тренера.

    16.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Два тура понадобилось Саламычу, что бы не просто уйти с последнего места, но и обойти Спартак, и Зенит. Дон сам наверно в шоке.

    16.08.2025

  • Dexterous

    Крылья снова легли под терек

    16.08.2025

  • Сергей Ч.

    Люди в "голубых футболках" играли пассивно. Мужиков в "голубых футболках" на поле не было. Горько осозновать. Ну если против тебя "мелко фолят", отвечай также! И больше желания, больше актива!:pensive:

    16.08.2025

  • кампо

    А Саламыч то могет...

    16.08.2025

  • krinf15

    Крылышкам - ни в коем разе не унывать! У всех случаются неудачные игры! Правда, через неделю к ним в гости едет чемпион...

    16.08.2025

  • Олег Каноков

    Либо Саламыч настолько крут,либо это провал Крыльев.И не смейте отрицать гений Приветыча!

    16.08.2025

  • krinf15

    Не хило так Саламыч 10 лет спустя вернулся в страну РПЛию! Две победы - в двух матчах!

    16.08.2025

    • «Ахмат» — «Крылья Советов»: самарцы отыграли один гол

    «Ахмат» — «Крылья Советов»: видео голов матча 5-го тура РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

