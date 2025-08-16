Дубль Касинтуры помог «Ахмату» обыграть «Крылья Советов»
«Ахмат» дома обыграл «Крылья Советов» в матче 5-го тура РПЛ — 3:1.
У хозяев дубль оформил Эгаш Касинтура, еще один гол забил Мохамед Конате (пенальти). У гостей один мяч отыграл Владимир Игнатенко.
«Ахмат» одержал вторую победу подряд в РПЛ под руководством Станислава Черчесова. Грозненцы набрали 6 очков и занимают 9-е место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 8 очками — на 5-й строчке.
Новости