Дубль Касинтуры помог «Ахмату» обыграть «Крылья Советов»

«Ахмат» дома обыграл «Крылья Советов» в матче 5-го тура РПЛ — 3:1.

У хозяев дубль оформил Эгаш Касинтура, еще один гол забил Мохамед Конате (пенальти). У гостей один мяч отыграл Владимир Игнатенко.

«Ахмат» одержал вторую победу подряд в РПЛ под руководством Станислава Черчесова. Грозненцы набрали 6 очков и занимают 9-е место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 8 очками — на 5-й строчке.