Агент Вагнера рассказал о текущем контракте бразильца со «Спорт Ресифе»

Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы экс-форварда ЦСКА Вагнера Лав, рассказал о текущем контракте бразильца со «Спорт Ресифе».

«В чем секрет его футбольного долголетия? У Вагнера нет секретов. Он получает удовольствие от игры в футбол, он всегда играет с огромной радостью и любовью. Когда он выходит на поле, то напоминает мне ребенка, которому сделали долгожданный подарок. Сколько минут смог бы Вагнер Лав проводить на поле в среднем? Думаю, это во многом зависит от того, какие футболисты окружали бы Вагнера. Очевидно, что Вагнер уже не обладает былой скоростью и резкостью, что в молодости, но если у команды будет выстроена игра, то Вагнер точно не будет лишним и будет приносить пользу. Его контракт со «Спорт Ресифе» действует до декабря текущего года. Если ЦСКА захочет подписать Лав, то у него в контракте прописана клаусула», — приводит слова Феррейры Metaratings.ru.

38-летний бразилец выступает у себя на родине в Серии В за «Спорт Ресифи» с июля 2022 года после перехода из датского «Мидтьюллана». В нынешнем сезоне он провел за клуб 23 матча, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 годы, а также в 2013 году. На счету бразильского форварда 259 матчей, 124 гола и 53 результативных передачи.