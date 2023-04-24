Гранат считает, что Бальде может стать лучшим бомбардиром РПЛ

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат заявил, что у нападающего «Спартака» Кейта Бальде есть потенциал для того, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ.

«У Бальде есть потенциал, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ, но я не могу объяснить, с чем связана его неудачная серия в пенальти. Хотя это не только проблема Бальде, как мы увидели. Возможно, Абаскалю на тренировках стоит обратить на это внимание», — приводит слова Граната Metaratings.ru.

Сенегальский нападающий перешёл в «Спартак» осенью 2022 года на правах свободного агента, подписав контракт до 2025 года. В четырех последних матчах за красно-белых на счету Бальде три гола, одна результативная передача и два незабитых пенальти.