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Сегодня, 19:23

Гранат считает, что Бальде может стать лучшим бомбардиром РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат заявил, что у нападающего «Спартака» Кейта Бальде есть потенциал для того, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ.

«У Бальде есть потенциал, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ, но я не могу объяснить, с чем связана его неудачная серия в пенальти. Хотя это не только проблема Бальде, как мы увидели. Возможно, Абаскалю на тренировках стоит обратить на это внимание», — приводит слова Граната Metaratings.ru.

Сенегальский нападающий перешёл в «Спартак» осенью 2022 года на правах свободного агента, подписав контракт до 2025 года. В четырех последних матчах за красно-белых на счету Бальде три гола, одна результативная передача и два незабитых пенальти.

Источник: https://metaratings.ru/news/granat-u-balde-est-potencial-chtoby-stat-luchshim-bombardirom-rpl-245770/
Владимир Гранат
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1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
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16
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