Агент Николсона: «Шамар останется в «Спартаке», потому что клуб в нем нуждается»

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона рассказал, почему футболист не покинул «Спартак» этим летом.

«У Шамара долгосрочный контракт со «Спартаком». Вместе с клубом и тренером было принято решение, что в этом сезоне он останется в команде, потому что клуб в нем нуждается», — сказал Потрега «СЭ».

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел в составе «Спартака» 1 матч.