Агент Маришала подтвердил переход защитника в «Динамо»

Себастьян Таборда, агент защитника уругвайского «Насьоналя» Николаса Маричала, прокомментировал слухи о переходе игрока в московское «Динамо».

«Николас действительно переходит в «Динамо». Сделка полностью согласована», — приводит слова Таборды Sport24.

Сообщалось, что московский клуб согласовал контракт с 21-летним уругвайцем. Условия сделки с игроком не сообщаются.

Маришал выступает за взрослую команду «Насьоналя» с января 2021 года. В текущем сезоне защитник провел 33 матча, заработав 9 желтых и 2 красных карточек. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 млн евро.