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Сегодня, 17:55

«Ростов» — «Зенит»: Барриос выйдет в стартовом составе, Кузяев остался в запасе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Вильмар Барриос и Хорен Байрамян.
Фото Анна Мейер/ФК «Зенит»

«Ростов» и «Зенит» объявили составы на матч 23-го тура РПЛ.

У команды из Санкт-Петербурга с первых минут на поле появится полузащитник Вильмар Барриос. Для 29-летнего колумбийца это попадание в стартовый состав стало первым после травмы плеча, которую он получил 12 марта в игре 19-го тура против «Химок» (2:1).

После этого хавбек пропустил четыре матча, в прошлом туре в игре с «Локомотивом» (2:1) футболист вышел на замену на 88-й минуте.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комличенко.

Запасные: Цулая, Григорьев, Терентьев, Прохин, Бочаров, Комаров, Мельников, Шанталий, Селява, Тошевски.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Роберт Ренан, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

Запасные: Васютин, Одоевский, Круговой, Адамов, Алип, Сутормин, Кузяев, Бакаев, Сергеев.

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится сегодня, 16 апреля и начнется в 19.00 (мск).

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
16 апр, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Зенит

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ФК Зенит
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 1 : 4
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
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Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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