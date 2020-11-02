Агент Алан Агузаров заявил, что «Бавария» следила за Кузяевым

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев был в шорт-листе «Баварии», утверждает футбольный агент Алан Агузаров.

«Я имел отношение к ситуации с Кузяевым, но не такое, как все пишут, — сказал агент в эфире программы «Инсайдеры» на «Матч премьер». — Являюсь ли я его агентом? Нет, это не так. Я являюсь человеком, который оказывает какое-то сопровождение семье Кузяевых и находится в контакте с его отцом Адьямом. Отец по сути является его агентом.

По Европе изначально начал заниматься Вадим Васильев. Адьям сразу сказал, что не будет подписывать контракт ни с одним агентом. Васильеву он дал авторизацию работать с 14 клубами. По этим клубам работал только Вадим. Почему не получилось? Просто так сложилось. Я тоже удивлялся: как так, что Вадим не смог трудоустроить Кузяева, бесплатного футболиста. В прессе рассказывали о больших финансовых запросах отца, но это все бред. Никаких запросов не было — было желание трудоустроиться в Европе.

Были определенные варианты и в Германии, и в Испании. Спортивный директор «Алавеса» по скайпу звонил Адьяму и говорил о своем интересе, но просто не сложилось. Они готовы были его взять только если сработают на выход. От «Рейнджерс» предложение было, но Адьям сразу сказал, что они рассматривают только топ-5 чемпионатов, при всем уважении к клубу из Глазго и греческим командам, которые тоже делали предложение. «Уотфорд» делал прямое предложение, но это чемпионшип, решили туда не идти. Из АПЛ был «Саутгемптон». Почему не получилось? Были нюансы. Далер был в шорт-листе «Вильярреала», «Баварии» и «Наполи». В конце всплыла «Герта», которая готова была подписать его вне трансферного окна, но Далер уже дал добро дал российскому клубу. Адьям — человек слова, он дал понять берлинскому клубу, что извините, но это все».

27-летний Далер Кузяев не перешел в европейский клуб по истечении контракта с «Зенитом», после чего подписал новое соглашение с сине-бело-голубыми.