Адвокат Кокорина рассказал о состоянии футболиста в СИЗО

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов в интервью "СЭ" рассказал о состоянии футболиста. Он также отметил, что колено игрока уже начинает побаливать.

– В каком состоянии Кокорин?

– В нормальном состоянии, держится. Относится ко всему этому крайне отрицательно. У него должен быть процесс реабилитации. Это не менее пяти часов в день активных занятий. Ему, конечно, в изоляторе пытаются какие-то условия создать: почаще и подольше в спортзал водить и так далее. Но это все равно один-два часа. Этого мало, чтобы нога полностью восстановилась. А сейчас наступает регресс, колено уже начинает побаливать. Получается, что возвращается все к исходному состоянию. Как он еще может относиться к тому, что его делают инвалидом за то, что он причинил легкий вред здоровью?

– Проведено ли обследование колена футболиста?

– В прошлую пятницу Александра, насколько знаю, водили на рентген. Результаты пока неизвестны. Но у него же травма, была операция. Рентген этого показать не может, поэтому мы считаем, что создается видимость какой-то помощи, проверки. Врачи тоже не могут этого не знать. Мы считаем, что его специально сейчас удерживают, проводят рентген, чтобы составить справку для суда по поводу продления срока. Ближе к восьмому февраля нам предоставят бумагу о том, что он здоров, и, во всяком случае, может содержаться в СИЗО. Будет именно так.

Адвокат Кокорина: "Александра делают инвалидом за то, что он причинил легкий вред здоровью"