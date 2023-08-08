Валуев: «Уход Малкома — потеря для «Зенита», но за такие деньги его надо было отпускать»

Депутат Госдумы РФ и болельщик «Зенита» Николай Валуев высказался о влиянии продажи Малкома на результаты петербургской команды.

«Сказалась ли на «Зените» продажа Малкома? Малком действительно был лидером сине-бело-голубых, его уход — это потеря. Но за такие деньги игрока надо было отпускать», — приводит «РБ Спорт» слова Валуева.

Малком выступал за «Зенит» с 2019 года. Этим летом 26-летний бразильский футболист перешел в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро, что сделало его самым дорогим футболистом в истории российского футбола.

В матче 3-го тура РПЛ сине-бело-голубые уступили «Динамо» (2:3) и на данный момент занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 4 очка.