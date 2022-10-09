Абаскаль объяснил, почему не стал менять Соболева в конце матча с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему не стал убирать с поля нападающего Александра Соболева в конце матча 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:2).

— Почему не стали менять Соболева, у которого в конце сводило ноги?

— Есть вина и на мне, и на нем. Он не предупредил меня, мы не знали об этом. Замена была готова, Мелешин мог выйти. Соболев хорошо читает игру, он мог помочь нам в концовке на стандартах.

В игре с самарцами Соболев сделал дубль. Всего на счету 25-летнего форварда 6 голов в 11 матчах чемпионата России в сезоне-2022/23.