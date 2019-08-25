3 сентября клубы РПЛ обсудят качество судейства. Что будет с Егоровым?

Сразу после завершения летней части турнира РПЛ клубы обсудят качество судейства. Не исключено, что по итогам последуют оргвыводы.

По информации «СЭ», в середине этой недели администрация премьер-лига уведомила участников чемпионата России о созыве общего собрания. Такие встречи проводятся регулярно — руководители клубов и РПЛ обсуждают не только текущие события в плане спортивной составляющей, но и стратегические вопросы.

В этот раз отдельно оговаривается следующее:

1. На общем собрании планируется рассмотреть вопрос о качестве судейства матчей премьер-лиги.

2. РПЛ попросила все клубы до 27 августа (то есть — до вторника) направить в ее адрес замечания по работе арбитров на играх с участием каждой конкретной команды.

3. Лига обратилась к клубам с просьбой предоставить свои предложения по организации судейства.

Что все это значит? По моей информации, клубы настроены достаточно негативно по отношению к действиям рефери на старте сезона. Отрицательных оценок у целого ряда команд более чем достаточно — причем после каждого тура. Очевидно, что велика вероятность признания уровня судейства на первом этапе чемпионата неудовлетворительным.

Что касается третьего пункта, то не исключено, что, что в качестве предложения по организации судейства некоторые клубы выступят с инициативой по замене главы Департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. (Сергей Егоров)