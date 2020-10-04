«10 очков за последние четыре игры». Николич доволен результатами «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы над «Химками» (2:1) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ похвалил свою команду.

— Доволен результатом, 10 очков за последние 4 игры. Нам не хватало того, чтобы играли все, как лучшая команда. Не было Федора, ушел с поля капитан Чорлука. Но неважно, три очка, было много моментов. Недоволен, что не можем закончить спокойно игру. Во втором тайме играли не очень хорошо, нервничали, появились молодые игроки на поле. Могли закончить игру раньше, хватало моментов. Тем не менее мы двигаемся на вершину таблицы, три очка от первого места. Хочется поздравить команду, — сказал Николич в эфире телеканала «Матч Премьер».