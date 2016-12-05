"Спартак" одержал волевую победу над "Рубином" при неоднозначном судействе Вилкова

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Рубин" - 2:1. Красно-белые одержали волевую победу над казанцами. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

"Спартак" на своем поле в матче 17-го тура чемпионата России одержал волевую победу над "Рубином". Счет в первом тайме открыл Жонатас, но еще до перерыва Квинси Промес сравнял счет. Во втором тайме победу красно-белым принес Денис Глушаков.

По ходу встречи произошел ряд спорных эпизодов с участием главного арбитра встречи Михаила Вилкова. Так, в концовке первого тайма он показал только желтую карточку Промесу, который разбил губу защитнику гостей Тарасу Бурлаку. Уже после перерыва Вилков не удалил Глушакова до момента, когда хавбек забил победный гол. Команды заканчивали поединок вдесятером: за две желтые карточки сначала был удален защитник гостей Эльмир Набиуллин, а потом – Промес.

Лидирующий "Спартак" уходит на зимний перерыв с 5-очковым преимуществом над "Зенитом".

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

"Спартак" (Москва) – "Рубин" (Казань) – 2:1 (1:1)

Голы: Жонатас, 38 (0:1). Промес, 43 (1:1). Глушаков, 74 (2:1).

"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски (Маурисиу, 63), Кутепов, Макеев, Попов (Тимофеев, 82), Фернанду, Глушаков, Зобнин, Зуев (Мельгарехо, 61), Промес.

"Рубин": Рыжиков, Бауэр (Девич, 83), Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Рочина (Самуэль Гарсия, 64), М`Вила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жемалетдинов, Жонатас.

Предупреждения: Набиуллин, 6. Промес, 45. Цакташ, 65. Зобнин, 69. Жонатас, 74. Маурисиу, 80. Попов, 81.

Удаления: Набиуллин, 71. Промес, 77.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Жвакин (Санкт-Петербург), Назаров (Невинномысск).

5 декабря. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Трансляция матча "Спартак" – "Рубин" //

"Спартак" - "Рубин". Разбор спорных моментов матча