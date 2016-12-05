"Спартак" одержал волевую победу над "Рубином" при неоднозначном судействе Вилкова

"Спартак" на своем поле в матче 17-го тура чемпионата России одержал волевую победу над "Рубином". Счет в первом тайме открыл Жонатас, но еще до перерыва Квинси Промес сравнял счет. Во втором тайме победу красно-белым принес Денис Глушаков.
По ходу встречи произошел ряд спорных эпизодов с участием главного арбитра встречи Михаила Вилкова. Так, в концовке первого тайма он показал только желтую карточку Промесу, который разбил губу защитнику гостей Тарасу Бурлаку. Уже после перерыва Вилков не удалил Глушакова до момента, когда хавбек забил победный гол. Команды заканчивали поединок вдесятером: за две желтые карточки сначала был удален защитник гостей Эльмир Набиуллин, а потом – Промес.
Лидирующий "Спартак" уходит на зимний перерыв с 5-очковым преимуществом над "Зенитом".
Чемпионат России
Премьер-лига
17-й тур
"Спартак" (Москва) – "Рубин" (Казань) – 2:1 (1:1)
Голы: Жонатас, 38 (0:1). Промес, 43 (1:1). Глушаков, 74 (2:1).
"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски (Маурисиу, 63), Кутепов, Макеев, Попов (Тимофеев, 82), Фернанду, Глушаков, Зобнин, Зуев (Мельгарехо, 61), Промес.
"Рубин": Рыжиков, Бауэр (Девич, 83), Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Рочина (Самуэль Гарсия, 64), М`Вила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жемалетдинов, Жонатас.
Предупреждения: Набиуллин, 6. Промес, 45. Цакташ, 65. Зобнин, 69. Жонатас, 74. Маурисиу, 80. Попов, 81.
Удаления: Набиуллин, 71. Промес, 77.
Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Жвакин (Санкт-Петербург), Назаров (Невинномысск).
5 декабря. Москва. Стадион "Открытие Арена".
Трансляция матча "Спартак" – "Рубин" //
"Спартак" - "Рубин". Разбор спорных моментов матча
Андрей Тихонов - легенда №11
RW.irk, конкурентам пыль глотать, Спартаку - продолжать радовать нас своей игрой и заслуженное чемпионство!!!
00:11 6 декабря
Avon151281
Многие хвалят АПЛ и вечно ведут разговоры про темп и борьбу на всех участках поля...Вот она,ребята!!! А,не,это же Россия...Тогда судья олень и это не то.По мне так это отличный матч в исполнении обоих команд и судья в этом трэше был в поряде.Не без ошибок конечно,но их делают все судьи.Абсолютно в любой игре любого чемпионата
23:58 5 декабря
RW.irk
ikleim И весной это недоразумение займет своё место-не выше третьего-рождённый ползать-летать не может. ======================= Не, не работает эта формула. Все так думали, что рожденный ползать ЦСКА займет место не выше третьего, но они стали чемпионами в 2003 году, после слива македонскому клубу, который номера на майки маркером наносил)))
23:17 5 декабря
ikleim
Позволю маленький комментарий. Команду , проигрывающую кипрскому клубу В ОТБОРЕ ЛЕ, во времена не столь далёкие, не просто расформировали бы-была бы полная беда.То, что это недоразумение на первом месте, это-(простите за тафтологию) полное недоразумение. И весной это недоразумение займет своё место-не выше третьего-рождённый ползать-летать не может.
22:53 5 декабря
Андрей Тихонов - легенда №11
Костариканец, так и есть, даже судья не смог испортить праздник.
22:48 5 декабря
Костариканец
Игру не видел, но Спартак, чувствую, показал чемпионскую игру.
22:39 5 декабря
Гантэр
Да Спартак тащат прямо за уши , уже даже не стесняясь. Бу-га-га
22:31 5 декабря
echo2011
В таком матче не могло не быть спорных моментов и связанных с ними спорных решений.Потому,думается,журналистам не нужно нагнетать страсти.
22:30 5 декабря
RW.irk
П_о_в_а_р RW.irk П_о_в_а_р Швейцарец Все Просто Ненавидят "Спартак"! ----------------------- Я обожаю Спартак.) с децтва практически.)) ========================== Во! Я вспомнил! Амигос мне вот в этом персонаже Аллочку предлагал увидеть)) ----------------------- Не. Амигос лошара. Платинум 146%. А то что Зеленовым не респектует... так люди ж меняются. Я, помню, первое что написал здесь "Смородская - овца". Фи... А теперь я вырос, за Спартак стал болеть (с децтва)... Алла это Платинум, зуб (выпавший) даю. ===================== Тут правда твоя! Мы вот с Амигосом тоже выросли. И с децтва за Зенит! Теперь нас целых 15 000 002 человека, вот!
22:28 5 декабря
spetrov
Бомжей_в, мне нечего с тобой обсуждать. Ты неадекватен. Посему следуешь в сад искать братьев по разуму. Или по его отсутствию, как будет угодно.
22:28 5 декабря
Brother Beyond
alex lav Ладно, суперклуп. Празднуйте свою блистательную победу. Заслужили... Местами... Типа. Пусть вам приснится Янчик.)))) \\\\ Нет уж, пусть он вам снится. Один гол для нападающего за всю цсковскую карьеру - это безусловно находка ваших селекционеров. Или специально под Спартак его подписывали?
22:26 5 декабря
Бомжей_в
spetrov Бомжей_в, ты где истерику увидел, болезный? Попей валерианочки. Может отпустит. Специально для тугодумных - вы сами в тех эпизодах толпой требовали карты, теперь через одного ломаетесь. /Малыш, Чтобы тебе назвать меня тугодумным, ты как минимум Эйнштейном должен быть, в чем я очень сомневаюсь. Так что больше конкретики, меньше понтов.
22:25 5 декабря
Бен Ричардс
Удивительная команда "Спартак". С такими мертвыми краями, как Ещенко и Макеев, с нулевыми Зуевым и Мильгарехо, без поставленной игры в атаке, в пургу при минус 8 отыграться и вырвать победу. Игра конечно у нас пока не чемпионская,но характер уже точно чемпионский. Всех спартачей с победой и уверенным лидерством!! Что касается судейства, то если бы "Зенит" и ЦСКА судили так же,как сегодня нас, а нас как эти команды, сейчас отрыв "Спартака" был уже около 10 очков.
22:24 5 декабря
Ю.Ю.
RW.irk _________________ Исключительно ради справедливости и объективности!
22:21 5 декабря
alex lav
Ладно, суперклуп. Празднуйте свою блистательную победу. Заслужили... Местами... Типа. Пусть вам приснится Янчик.))))
22:20 5 декабря
mm1962
mm1962 Спартак выиграл на характере. Моменты были и у тех и у тех. Вилков налажал в обе стороны. Ну а что Спартак Зенит и ЦСКА поставят на место, как "написано" в комментах, посмотрим. Чемпионом будет или Спартак или Зенит. Если Федун зимой усилит команду, то шансы Спартака самые реальные.
22:18 5 декабря
Mangust071
Митяй Антибомж______________+1
22:17 5 декабря
lёbenicht
Конeбoмжи истерят по поводу судейства? Вот умора-то!
22:17 5 декабря
SP2
В общем основные составляющие игры будущего чемпиона понятны. Только ничего общего со Спартаковской игрой эти составляющие не имеют. Те же Гаврилов и Черенков такого костоломства себе в принципе позволить не могли. Они так даже и играть-то не умели! Они умели в футбол играть!
22:16 5 декабря
RW.irk
RSDsouth отказ МатчТВ показывать Барса-Реал ... ========================= Гы-гы. Вот прям взяли встали на стульчик и гордо отказались)))))
22:16 5 декабря
Brother Beyond
Гаттузо, пиши ещё, может полегчает.
22:15 5 декабря
RSDsouth
Слабый Чемпионат : слабой лидер ( имеет 0:4 ), предвзятое судейство, бегство звёзд ( Халк, Муса ), отказ МатчТВ показывать Барса-Реал ...
22:13 5 декабря
Mangust071
serzheo________а скажите, как в свое время Зенит и ЦСКА начали играть в чемпионство???? рекомендация-думаешь, потом пишешь
22:13 5 декабря
Brother Beyond
На спартаковской ветке опять больше всех комментов. Пишите ещё - про нас новостей больше будет. Излучение и Швейцарец, примите таблетки, а то мало ли что.
22:12 5 декабря
Evpatii Kolovrat
Вилков делал все воэможное и невозможное для того ,чтобы угодить никчемному Зениту,даже 100% пенальти на Мельгарехо не дал, но Спартак не дрогнул и заслуженно победил.
22:12 5 декабря
spetrov
Бомжей_в, ты где истерику увидел, болезный? Попей валерианочки. Может отпустит. Специально для тугодумных - вы сами в тех эпизодах толпой требовали карты, теперь через одного ломаетесь.
22:12 5 декабря
msdan
Гаттузо зол! вилка простила Помяса, потом глушняка ,когда он прямой ногой в прыжке заехал в голень игроку Рубина, там тоже можно было показать КК, он даже желтой не дал. Макеев лупил сзади по ногам всех подряд и ничего. А уже ,когда Спам вышел вперед, он решил все-таки власть употребить, но свое дело он уже сделал. 22:08 иди поплакай(((( жаль прям тебя(((
22:11 5 декабря
Mangust071
Гаттузо зол!____только за адеквата начал тебя призновать и ты за старое
22:10 5 декабря
spetrov
.
22:10 5 декабря
Ю.Ю.
02.10. ========== Вопрос Глушакову: - Как решить проблему судейства в российской премьер-лиге? --------------- Если честно, мне стыдно за наш чемпионат. Даже не хочется комментировать. _______________________ ПОПОВ: Думаю, арбитр специально ошибался в сторону “Зенита”. Все было понятно. Нам неприятно, что, когда выходим на поле, нас так убивают. __________________ ПРОМЕС: Очень хорошее судейство! Лучшее в России!
22:09 5 декабря