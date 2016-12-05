Прав ли арбитр Вилков, не удаливший Промеса в матче "Спартак" - "Рубин"?

На 45-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" – "Рубин" судья Михаил Вилков не удалил нападающего красно-белых Квинси Промеса. Арбитр, судя по всему, сначала определил, что защитник казанцев Тарас Бурлак в борьбе со спартаковцем подтолкнул соперника, и назначил штрафной удар в пользу хозяев поля.
При этом рефери наказал желтой карточкой Промеса, который угодил своей правой рукой (не локтем) в лицо защитнику "Рубина". Это не был умышленный или акцентированный удар локтем, действия спартаковца не носили умышленный характер и не привели к серьезной травме Бурлака, не позволившей ему продолжать матч. Оттого рефери ограничился предупреждением.
Ситуация из пограничных. Потому что судей в первую очередь призывают заботиться о здоровье футболистов.
Но, думаю, в данной ситуации с решением судьи можно согласиться. Полагаю, что контрольно-квалификационная комиссия, которая наверняка будет рассматривать этот момент, поддержит вердикт Вилкова. (Александр БОБРОВ)
Странник-777
Если был толчок со стороны Бурлака, то потом Промес мог, к примеру, падая через голову, и ногой башку разбить Бурлаку, не получив за это никакого наказания. Комментаторы тупы до безобразия... Вообще в ситуацию не въехали. А вот всё это давление рубиновцев на Вилкова, привело к тому, что вторую карточку Промес вообще ни за что получил...
21:41 5 декабря
Avon151281
Да вы просто посмотрите 3 видео подряд(Шведа,Испанца и Голландца).А потом честно скажите кому надо удаление,а кому нет.Что вы несете тут за продажного судью
21:40 5 декабря
ak-09
Прямая красная.
21:38 5 декабря
SSergey
Больше желтой не заслуживает, а вторая желтая на совести Вилкова!
21:34 5 декабря
MAYERICK
А зачем паштету бить пендали, то о чем они ноют, если их на поле все время 14 человек?.............ДЕРЬ........
21:32 5 декабря
MAYERICK
Грызун уже провонял паштетной вонью....его перлы читать просто противно.......местечковая паштетная газетенка - "молодец" бывший политработник и это болото купил с потрохами......портал от спорта отошел совсем........
21:30 5 декабря
Mechutto
Хрю хрю
21:26 5 декабря
Вопреки
НУ БОБЕР и КЛОУН... Если это Спартак, то удар не акцентированный, а если Ростов, то это уже рецидив и можно было любого выгонять ? Промеса нужно было удалять уже за первый удар, а не за второе нарушение и давать дисквалификацию матча на 3... Посмотрим на "объективный " КДК (по Промесу) и Бобровский Свисток с разбором матча Ростов-Зенит, в котором он, наверняка будет акцентировать внимание на нарушении Наваса, а эпизод со сносом Калачева в штрафной Зенита, за который нужно было давать пенальти, упустит. Вот такие у нас ангажированные эксперты и трусливые арбитры !!! А-У, господа МУТКО и БУДОГОССКИЙ - когда слова о честном футболе будете подтверждать делом ?
21:20 5 декабря
alex lav
А мясо все скулит, что пенальти бить не дают... Да тут и пенальти не нужно
21:15 5 декабря
spetrov
.
21:11 5 декабря
М1967
Да уж разрешите "Спартаку" играть локтями, руками - пусть станет чемпионом!
21:11 5 декабря
Dr.ZLO161
бардак! зато Набиуллина удалили...
21:11 5 декабря
spetrov
shpasic, уважаемый Александр, видимо, через экран смог определить, что Вернблум, в отличие от Промеса, хотел нанести травму. :)
21:11 5 декабря
spetrov
Т.е. рукой бить можно, а локтем (частью руки) нет? Отлично! :)))
21:09 5 декабря
marksan
shpasic_____ это спартак и его любитель Бобров!
21:06 5 декабря
shpasic
Санчес, получив от Вернблума, тоже продолжил матч, ну и?
21:02 5 декабря