Прав ли арбитр Вилков, не удаливший Промеса в матче "Спартак" - "Рубин"?

На 45-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" – "Рубин" судья Михаил Вилков не удалил нападающего красно-белых Квинси Промеса. Арбитр, судя по всему, сначала определил, что защитник казанцев Тарас Бурлак в борьбе со спартаковцем подтолкнул соперника, и назначил штрафной удар в пользу хозяев поля.

При этом рефери наказал желтой карточкой Промеса, который угодил своей правой рукой (не локтем) в лицо защитнику "Рубина". Это не был умышленный или акцентированный удар локтем, действия спартаковца не носили умышленный характер и не привели к серьезной травме Бурлака, не позволившей ему продолжать матч. Оттого рефери ограничился предупреждением.

Ситуация из пограничных. Потому что судей в первую очередь призывают заботиться о здоровье футболистов.

Но, думаю, в данной ситуации с решением судьи можно согласиться. Полагаю, что контрольно-квалификационная комиссия, которая наверняка будет рассматривать этот момент, поддержит вердикт Вилкова. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"