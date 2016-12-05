Вилков ошибочно не удалил Глушакова

На 49-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" - "Рубин" арбитр Михаил Вилков ошибочно не удалил игрока красно-белых Дениса Глушакова. Спартаковский полузащитник прямой ногой ударил в голень Жонатаса, но не получил от судьи даже желтой карточки. Рефери ограничился назначением штрафного удара. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "Спартак" – "Рубин" //
Прав ли арбитр, не удаливший Промеса?
М1967
Как так, Бобров за "Спартак"?
21:12
FBS
Позорная команда, с позорными победами, а потом позор в Европе!!!
21:10