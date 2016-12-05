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Вилков ошибочно не удалил Глушакова

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Рубин". 49-я минута. Нарушение Дениса ГЛУШАКОВА на ЖОНАТАСЕ. Сегодня. Москва. "Спартак" - "Рубин". 49-я минута. Нарушение Дениса ГЛУШАКОВА на ЖОНАТАСЕ. Сегодня. Москва. "Спартак" - "Рубин". 49-я минута. Нарушение Дениса ГЛУШАКОВА на ЖОНАТАСЕ. Сегодня. Москва. "Спартак" - "Рубин". 49-я минута. Нарушение Дениса ГЛУШАКОВА на ЖОНАТАСЕ. Сегодня. Москва. "Спартак" - "Рубин". 49-я минута. Нарушение Дениса ГЛУШАКОВА на ЖОНАТАСЕ. Сегодня. Москва. "Спартак" - "Рубин". 49-я минута. Нарушение Дениса ГЛУШАКОВА на ЖОНАТАСЕ.
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Рубин". 49-я минута. Нарушение Дениса ГЛУШАКОВА на ЖОНАТАСЕ.
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На 49-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" - "Рубин" арбитр Михаил Вилков ошибочно не удалил игрока красно-белых Дениса Глушакова. Спартаковский полузащитник прямой ногой ударил в голень Жонатаса, но не получил от судьи даже желтой карточки. Рефери ограничился назначением штрафного удара. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Рубин" // 
Прав ли арбитр, не удаливший Промеса?

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КОММЕНТАРИИ (2)
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М1967

Как так, Бобров за "Спартак"?

21:12

FBS

Позорная команда, с позорными победами, а потом позор в Европе!!!

21:10

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