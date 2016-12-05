21:23 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Формально арбитр прав, удалив Промеса

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На 76-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Спартак""Рубин" арбитр Михаил Вилков наказал нападающего красно-белых Квинси Промеса желтой карточкой за фол против полузащитника казанцев Янна М`Вила. Для спартаковского нападающего она стала второй, и он покинул поле.

Формально у судьи были основания применить к нападающему красно-белых дисциплинарную санкцию. Однако обращает на себя внимание непоследовательность Вилкова, который при счете 1:1 за серьезное нарушение правил со стороны Глушакова не вынес ему ни красную, ни даже желтую карточку. Позднее Глушаков забил гол. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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SSergey

Смешно, Набиуллин чуть Зобнина не покалечил, ему желтую не за что давать, Промес едва задел (если вообще задел) игрока Рубина, тут заслужил вторую.

21:44 5 декабря

funyaka

То есть Набиулин не заслуживал, а тут формально прав, яснопонятно:)

21:37 5 декабря

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