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Марадона возглавил клуб аргентинской суперлиги

5 сентября 2019, 23:51
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Экс-тренер сборной Аргентины Диего Марадона возглавил «Химнасию и Эсгриму», сообщает официальный сайт клуба. Завтра 58-летний специалист даст пресс-конференцию, а в субботу он будет представлен болельщикам на клубном стадионе.

Последним местом работы Марадоны был клуб второй мексиканской лиги «Дорадос»: его тренер покинул в июне 2019 года. После 5 туров новая команда Марадоны занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Аргентины, набрав 1 очко.

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