Марадона возглавил клуб аргентинской суперлиги

Экс-тренер сборной Аргентины Диего Марадона возглавил «Химнасию и Эсгриму», сообщает официальный сайт клуба. Завтра 58-летний специалист даст пресс-конференцию, а в субботу он будет представлен болельщикам на клубном стадионе.

Последним местом работы Марадоны был клуб второй мексиканской лиги «Дорадос»: его тренер покинул в июне 2019 года. После 5 туров новая команда Марадоны занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Аргентины, набрав 1 очко.