Кот-д'Ивуар победил Эквадор благодаря голу на 90-й минуте

Сборная Кот-д'Ивуара победила сборную Эквадора в американской Филадельфии в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 1:0.

Единственный гол на 90-й минуте забил нападающий африканской команды Амад Диалло. Он вышел на замену на 56-й минуте.

Сборная Кот-д'Ивуара с тремя очками занимает второе место в таблице группы E. Эквадор (ноль очков) идет на третьем месте.

В следующем туре 20 июня Кот-д'Ивуар встретится с Германией, Эквадор 21 июня сыграет с Кюрасао.

Чемпионат мира. Группа E.

15 июня, 02:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

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