Куман: «Я разочарован тем, что мы не выиграли у Японии, но это потому, что мы дважды вели в счете»

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман прокомментировал ничью с Японией (2:2) в матче 1-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Нам нужно расти по ходу турнира. Нам нужно играть лучше. Конечно, мы предпочли бы выиграть первый матч и ожидали этого, потому что дважды выходили вперед. Этого не произошло, но это не значит, что мы теперь считаем, что наша игра была недостаточно хороша. Думаю, в матче было довольно много положительных моментов, так что путь только вверх.

В первом тайме Япония не могла оказывать на нас давление впереди, возможно, из-за уважения или страха перед нами, но, после того как она уступила в счете, она смогла это сделать.

После того как мы забили первый гол, наша защита начала испытывать трудности. Также была проблема с давлением на флангах. В эпизодах с обоими голами мы плохо защищались.

Я разочарован тем, что мы не выиграли, но это потому, что мы дважды вели в счете. Многие люди недооценивают Японию, но в сотый раз говорю: если вы ее недооцениваете, это ваша проблема.

Вы думаете, что силу Японии преувеличили перед матчем? Давайте подождем до конца чемпионата мира, чтобы увидеть, кто прав», — цитирует тренера ESPN.

Во 2-м туре 20 июня Нидерланды сыграют со Швецией.

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