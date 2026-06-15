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15 июня, 04:00

Швеция — Тунис: прямая трансляция матча чемпионата мира по футболу

Швеция и Тунис сыграют в матче чемпионата мира по футболу
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Швеции и Туниса сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в ночь на понедельник, 15 июня. Игра пройдет на арене «Эстадио ББВА» в Гуадалупе (Мексика), стартовый свисток прозвучит в 5.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры Швеция — Тунис можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа F.
15 июня, 05:00. Estadio BBVA (Гуадалупе (Нуэво-Леон))
Швеция
5:1
Тунис

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике, в турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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