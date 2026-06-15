Сугавара — о матче Япония — Нидерланды: «Никакой паники, никаких колебаний»

Защитник сборной Японии Юкинари Сугавара прокомментировал ничью с Нидерландами (2:2) в матче групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Уступаем ли мы в счете, ведем ли в счете или только что сравняли, мы уже говорили заранее, что не будем менять то, что должны делать. Так что, думаю, нам удалось придерживаться этого: никакой паники, никаких колебаний. Теперь нам нужно держать оборону плотно и не пропускать. Что касается атаки, я бы хотел, чтобы у нас появлялось больше идей и изобретательности в нашей игре — так мы станем еще лучше», — цитирует игрока сайт Международной федерации футбола.

21 июня Япония сыграет с Тунисом.

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