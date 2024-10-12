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Куман: «Испытываю облегчение от того, что все-таки сыграли вничью с Венгрией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман прокомментировал ничью с Венгрией (1:1) в матче Лиги наций.

«Венгрия сыграла хорошо. Мы пытались прессинговать даже с десятью игроками, нужен был гол. У нас было на футболиста меньше, поэтому я испытываю облегчение от того, что мы все-таки сыграли вничью», — приводит пресс-служба УЕФА слова Кумана.

Нидерланды набрали 5 очков и занимают 2-е место в группе. Венгрия с 2 очками — на третьей строчке.

Дениз Ундав (сборная Германии). Нидерланды спаслись после удаления ван Дейка, у Германии новый бомбардир, Сантуш проваливается в Азербайджане
Роналд Куман
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Нидерландов по футболу
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