Куман: «Испытываю облегчение от того, что все-таки сыграли вничью с Венгрией»

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман прокомментировал ничью с Венгрией (1:1) в матче Лиги наций.

«Венгрия сыграла хорошо. Мы пытались прессинговать даже с десятью игроками, нужен был гол. У нас было на футболиста меньше, поэтому я испытываю облегчение от того, что мы все-таки сыграли вничью», — приводит пресс-служба УЕФА слова Кумана.

Нидерланды набрали 5 очков и занимают 2-е место в группе. Венгрия с 2 очками — на третьей строчке.