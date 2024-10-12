Нидерланды спаслись после удаления ван Дейка, у Германии новый бомбардир, Сантуш проваливается в Азербайджане

Обзор состоявшихся в пятницу матчей Лиги наций.

Немцы уходят в отрыв

Лига А

Нойер попрощался со сборной, ждавший этого момента значительную часть своей карьеры Тер Штеген получил тяжелую травму, и теперь первым номером Германии — пока в одной игре — стал Нюбель. Когда-то он решил повторить трюк Нойера, на правах свободного агента перебравшись из «Шальке» в «Баварию». Итог — сплошные аренды. Начиная с «Монако», где болельщики часто пеняли немцу на то, что число попаданий в створ периодически совпадает с количеством пропущенных им мячей. Однако в сенсационном «Штутгарте» Нюбель перезапустил карьеру и дорос до сборной.

Впрочем, в пятницу в центре внимания был другой игрок, вышедший на новый уровень в составе швабов. Форвард Ундав фактически решил судьбу игры дублем в первом тайме, после чего у него стало больше голов (3), чем выходов в стартовом составе сборной (2). Его замыкание после прострела одноклубника Миттельштадта — уже классика. А вот первый гол получился любопытным. Во-первых, его организовал забросом за спины защитникам дебютант национальной команды Кляйндинст. Во-вторых, Вирц мог и должен был забивать сам, но выкатил мяч Ундаву.

Юлиан Нагельсманн эффективно решил проблему отсутствия травмированного Фюллькруга. Причем Ундав едва не оформил хет-трик, но его третий гол отменили из-за офсайда. По той же причине пострадал Гнабри, тогда как Босния размочила счет усилиями Джеко. Отличившийся после углового ветеран довел число голов за сборную до 67, обойдя по данному показателю ивуарийца Дрогба, шведа Ибрагимовича и испанца Вилью.

Фото AFP

А вот другому фавориту группы пришлось на порядок сложнее. Нидерланды владели инициативой, но не среагировали на тревожный звонок в виде попадания в штангу после розыгрыша углового. В итоге Рейндерс в центре поля попал под прессинг, и встречная атака Венгрии завершилась подачей Надя на замкнувшего дальнюю штангу Шоллои. А вот «Оранжевые» не приняли подарок соперника, получив право исполнить свободный удар из пределов штрафной. Девять метров до ворот, «стенка» на линии, но Гакпо не смог пробить Дибуса.

Да и другие атаки довести до ума не получалось, а концовку для Роналда Кумана усложнило первое удаление ван Дейка в форме сборной. Капитан ухитрился схватить два предупреждения за две неполных минуты. Причем одна карточка была показана за споры с арбитром. Парадокс в том, что забили голландцы в меньшинстве, когда Дюмфрис замкнул подачу Гакпо со штрафного. Интересно, что после удалений «Оранжевые» не забивали с сентября 2005 года. Только это все равно лишь ничья, сделавшая Германию единоличным лидером.

Турция дожала черногорцев, Исландия устроила камбэк

Лига B

По ходу первых таймов лидеры группы играли с преимуществом, но эффективность их атак разнилась, как небо и земля. Турки так и не забили, хотя впервые в Лиге наций до перерыва пять раз попали в створ. Промахов у команды Винченцо Монтеллы было еще больше, тогда как в другой игре Уэльс систематически ставил исландцев в тупик длинными передачами за спины защитникам. Адресатом, как правило, был Уилсон, который забил со второй попытки, а в первом случае вратарь отразил мяч точно на ногу Джонсону. Так голевая серия форварда «Тоттенхэма» выросла до семи матчей.

Но не скажешь, что Исландия была безнадежна. Один раз Неко Уильямс вынес мяч с линии ворот, а сразу после перерыва Оскарссон выстрелил в перекладину. И в итоге валлийцы после отличного первого тайма дрогнули, а Оге Хайрейде провел удачную замену, сделав ставку на осеннего новичка сборной Томассона. Тот красиво забил с дальней дистанции, после чего протащил мяч вдоль линии поля, и его прострел стал голевым из-за рикошета от вратаря гостей Уорда. Причем и не знаешь — горевать Уэльсу или радоваться, ведь на 90-й минуте после обводящего удара Торстейнссона «драконов» спасла штанга.

Ну а Турция все же дожала черногорцев и стала единоличным лидером. Причем до развязки были еще упущенные моменты вроде неудачного добивания Арды Гюлера и тревожные мгновения, когда едва не забил Марушич. А Ифран Кахвечжи уже не мог промахнуться с линии ворот после попадания Кенана Йылдыза в штангу.

Хоры — герой Чехии

Чехия воспользовалась первым поражением Грузии и сравнялась с ней по набранным очкам. Помогло мощное начало и быстрый гол Хоры с подбора. Этот 198-сантиметровый гигант хорош в еврокубках, а в сборной играет все более важную роль. Вполне себе достойная альтернатива Шику, что подтвердил и второй в матче успех форварда — ударом головой с подачи Цоуфала. Это в комплекте с крутым сейвом Коваржа сняло напряжение, которое создавала активность Албании. Ту при счете 1:0 подвел Асани, который проигнорировал двух открытых партнеров, включая форварда «Рубина» Даку, и из отличной позиции запустил мяч на трибуны.

Эффективность Эстонии и словацкий камбэк

Лига С

Фернанду Сантуш начал работу в Азербайджане с двух поражений от фаворитов группы. Но где брать очки, если не в противостоянии с эстонцами? Только для этого нужно играть не так, как в первом тайме, когда заметное игровое преимущество гостей и большее, чем у прибалтов количество моментов, вылилось в гол с пенальти в компенсированное время. Да и ему толком порадоваться не удалось, так как Эстония разыграла мяч с центра, и после четырех передач Синявский вернул хозяевам лидерство. А первый гол — это вынос из штрафной с последующим забегом Яковлева с центра поля и голом в пустые ворота. Дальше хозяева сыграли по счету, и вишенкой на победном торте стал красивый сольный проход Шейна, увенчавшийся не менее эффектным ударом в угол. Такими темпами мечтающий о прогрессе на уровне сборных Азербайджан вылетит в лигу D, куда отправятся две из четырех сборных, занявшие четвертые места в группах лиги С.

Швеция и Словакия сыграли вничью — 2:2. Фото Reuters

Битва за лидерство началась с давления словаков. Швецию спасали и вратарь, и выбивший мяч с линии защитник. Но постепенно скандинавы раскочегарились и взяли игру под контроль. Гол Айари, который отправил мяч в сетку, красиво положив корпус, получился заслуженным. А когда вратарь вытащил мертвый мяч от Дьекереша, на добивании отличился Сема. Только шведы сами реанимировали интригу самоуверенным розыгрышем мяча от своих ворот и обрезом Йоханссона. Голкипер вроде бы исправился, остановив удар Дуды, но на отскоке первым оказался Стрелец.

Какой контраст с Родаком, который в начале второго тайма в одной атаке остановил удар Кулушевски и сразу два добивания его партнеров! Вратарь сохранил Словакии шанс на спасение, а Стрелец сравнял счет с прострела Хараслина. Автор дубля словно поймал кураж на Евро-2024 и не может остановиться. Сначала помог «Словану» совершить исторический прорыв в основной этап Лиги чемпионов, а сейчас продолжает зажигать в сборной.