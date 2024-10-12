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Шаллаи: «До матча многие из сборной Венгрии согласились бы на ничью с Нидерландами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Венгрии Роланд Шаллаи прокомментировал ничью с Нидерландами (1:1) в матче Лиги наций.

«Ребята прекрасно себя проявили. Отличная командная работа! Думаю, до матча многие из нас согласились бы на ничью. Мы здорово постарались сегодня, и думаю, что вернулись на тот путь, который принес нам успех», — цитирует пресс-служба УЕФА Шаллаи.

Нидерланды набрали 5 очков и занимают 2-е место в группе. Венгрия с 2 очками — на третьей строчке.

Дениз Ундав (сборная Германии). Нидерланды спаслись после удаления ван Дейка, у Германии новый бомбардир, Сантуш проваливается в Азербайджане
Источник: Официальный сайт УЕФА
Роланд Шаллаи
Футбол
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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