25 июня, 08:42

Нолито — о внешнем виде Ямаля на пресс-конференции: «Я бы ударил его кепкой по уху»

Алина Савинова

Бывший нападающий «Барселоны» Нолито раскритиковал вингера сине-гранатовых и сборной Испании Ламина Ямаля за то, что он в кепке пришел на пресс-конференцию после матча с Францией (5:4) в Лиге наций.

«На месте отца я бы ударил его кепкой по уху. Честно говоря, мне такое поведение не по вкусу. Для подобных вещей есть время и место. Все-таки он представляет такой серьезный клуб, как «Барселона», — сказал Нолито в эфире El Chringuito.

В прошедшем сезоне 17-летний Ямаль провел 55 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 18 голами и 25 результативными передачами.

За основную сборную Испании Ямаль выступает с сентября 2023 года. На его счету 6 забитых мячей в 21 игре за национальную команду.

Ламин Ямаль
Нолито Агудо
