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26 ноября 2025, 17:45

Роналду подарил всем партнерам по сборной Португалии премиальные часы в честь победы в Лиге наций

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сделал подарки всем партнерам по национальной команде в честь победы в Лиге наций-2025, сообщает SIC Noticias.

По информации источника, 40-летний форвард подарил всем премиальные часы, выпущенные ограниченным тиражом, на которых изображены герб Португальской футбольной федерации и трофей Лиги наций.

Решающая стадия Лиги наций-2024/25 прошла летом 2025 года. В финале Португалия победила Испанию (2:2, пенальти 5:3).

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Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
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