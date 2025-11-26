Роналду подарил всем партнерам по сборной Португалии премиальные часы в честь победы в Лиге наций
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сделал подарки всем партнерам по национальной команде в честь победы в Лиге наций-2025, сообщает SIC Noticias.
По информации источника, 40-летний форвард подарил всем премиальные часы, выпущенные ограниченным тиражом, на которых изображены герб Португальской футбольной федерации и трофей Лиги наций.
Решающая стадия Лиги наций-2024/25 прошла летом 2025 года. В финале Португалия победила Испанию (2:2, пенальти 5:3).
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