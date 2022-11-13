Герман «Эль-Классико»: «Не знаю, стал ли 2DROTS сильнее после МКС, но «Амкал» точно стал»

Основатель медийного клуба «Амкал» Герман «Эль-Классико» поделился ожиданиями от матча против 2DROTS. Команды встретятся в четвертьфинале Московского кубка селебрити (МКС).

«Не знаю, стал ли 2DROTS сильнее после МКС, но «Амкал» точно стал. Наша команда пополнилась отличными футболистами. Мы не боимся, а наоборот с большим желанием ждем четвертьфинал МФЛ. Было бы глупо пытаться избежать игры с 2DROTS и при этом хотеть забрать кубок. Да, для лиги было бы круче, если бы мы встретились ближе к финалу. «Амкал» тоже хотел бы сыграть в Краснодаре, например, этот матч», — цитирует Германа metaratings.ru.

Последний раз команды встречались 20 августа, тогда игра закончилась вничью со счетом 2:2.

Матчи 1/4 финала Медиалиги пройдут 20 ноября в подмосковном Одинцове.