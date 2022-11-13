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Медиалига (МКС)

Сегодня, 13:18

Герман «Эль-Классико»: «Не знаю, стал ли 2DROTS сильнее после МКС, но «Амкал» точно стал»

Герман «Эль-Классико» заявил, что «Амкал» стал сильнее после МКС
Виталий Косик
Корреспондент
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Основатель медийного клуба «Амкал» Герман «Эль-Классико» поделился ожиданиями от матча против 2DROTS. Команды встретятся в четвертьфинале Московского кубка селебрити (МКС).

«Не знаю, стал ли 2DROTS сильнее после МКС, но «Амкал» точно стал. Наша команда пополнилась отличными футболистами. Мы не боимся, а наоборот с большим желанием ждем четвертьфинал МФЛ. Было бы глупо пытаться избежать игры с 2DROTS и при этом хотеть забрать кубок. Да, для лиги было бы круче, если бы мы встретились ближе к финалу. «Амкал» тоже хотел бы сыграть в Краснодаре, например, этот матч», — цитирует Германа metaratings.ru.

Последний раз команды встречались 20 августа, тогда игра закончилась вничью со счетом 2:2.

Матчи 1/4 финала Медиалиги пройдут 20 ноября в подмосковном Одинцове.

Источник: https://metaratings.ru/news/german-el-klassiko-ne-znayu-stal-li-2drots-silnee-posle-mks-no-amkal-tochno-stal-1412064/

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Локомотив 1
Спартак 2
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П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
ФК 2Drots
ФК Амкал
0
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