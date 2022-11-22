Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 14:46

Мостовой считает, что Слуцкий может работать в Медиалиге

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой, ныне возглавляющий команду Медийной лиги «АMC Fights Nights», поделился мнением о том, сможет ли Леонид Слуцкий работать в Медиалиге.

«Если он вписался в профессиональный футбол, никогда не играя на таком уровне сам, то в непрофессиональной Медийной лиге тоже сможет работать. Футбол ведь везде одинаковый. Правила одни и те же. Хотя в Медиалиге есть небольшие нюансы для создания шоу. Не забывайте, что там почти все ребята прошли футбольные школы. Я сам с этим столкнулся. Просто они не смогли в определенном возрасте перейти на следующий уровень. Как это часто и бывает. В футболе же все разбираются, но играть на высшем уровне способны единицы. Мне вначале тоже говорили, что в Медиалиге играют блоггеры, но потом я увидел, какие там блоггеры. Настоящие блоггеры сидят на скамейке либо выходят на замену», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. По итогам сезона-2021/22 команда вылетела из РПЛ.

После 19 туров сезона-2022/23 в первой лиге «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице с 34 очками. Слуцкий расторг контракт с клубом по собственному желанию 15 ноября.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10448945-mostovoj-ocenil-perspektivy-sluckogo-v-medijnoj-lige.html
Александр Мостовой
Футбол
Леонид Слуцкий
2
2
Читайте также
ЧМ по футболу для посредственностей. ФИФА, вы точно хотите видеть 48 сборных в 2026-м?
«К концу жизни он остался ни с чем. Это ужаснуло». Драма советского арбитра, судившего финал ЧМ
Путин освободил Солтановского от должности постпреда РФ при Совете Европы
Дуда в беседе с пранкерами признался в нежелании воевать с Россией
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
Как выживают ирбисы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Герман «Эль-Классико»: «Не знаю, стал ли 2DROTS сильнее после МКС, но «Амкал» точно стал»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости