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Умерла жена Никиты Симоняна

23:06

В среду, 21 октября, после продолжительной болезни скончалась Людмила Новикова, жена первого вице-президента Российского футбольного союза Никиты Симоняна, сообщает официальный сайт организации.

Пара прожила вместе много лет, у них есть дочь Виктория и трое внуков. 12 октября Никите Симоняну исполнилось 94 года.

Симонян — прославленный футболист и тренер «Спартака» и сборной СССР, один из лучших советских бомбардиров, четырехкратный чемпион и двукратный обладатель Кубка СССР, а также олимпийский чемпион-1956. Пост первого вице-президента РФС занимает с момента основания организации в 1992 году.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212540

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