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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Путин встретится с президентом УЕФА 27 ноября в Петербурге

15:16
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Президент России Владимир Путин 27 ноября в Санкт-Петербурге встретится с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Мартином Швабом, информирует пресс-служба Кремля.

— Запланированы двусторонние встречи главы российского государства с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом, — отмечается в сообщении.

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