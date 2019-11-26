Путин встретится с президентом УЕФА 27 ноября в Петербурге

Президент России Владимир Путин 27 ноября в Санкт-Петербурге встретится с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Мартином Швабом, информирует пресс-служба Кремля.

— Запланированы двусторонние встречи главы российского государства с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом, — отмечается в сообщении.