Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории по версии France Football

Французское издание France Football признало лучшим вратарем в истории знаменитого советского голкипера Льва Яшина, выступавшего за "Динамо" и сборную СССР. Он занял первое место в рейтинге топ-10 голкиперов за историю футбола.

В тройку также попали англичанин Гордон Бэнкс и итальянец Дино Дзофф. Еще один представитель Италии Джанлуиджи Буффон, ныне выступающий за "ПСЖ", на четвертом месте. Он является лидером среди действующих вратарей. Мануэль Нойер на пятом месте, Икер Касильяс - на восьмом.

Отметим, что Лев Яшин - единственный вратарь, которому удалось завоевать "Золотой мяч". Также в его активе золото чемпионата Европы-1960 и Олимпиады-1956, пять титулов чемпиона СССР и три Кубка СССР.

Рейтинг лучших вратарей в истории футбола по версии France Football:

1. Лев Яшин ("Динамо", СССР)

2. Гордон Бэнкс (Англия)

3. Дино Дзофф (Италия)

4. Джанлуиджи Буффон ("ПСЖ", Италия)

5. Мануэль Нойер ("Бавария", Германия)

6. Петер Шмайхель (Дания)

7. Зепп Майер (ФРГ)

8. Икер Касильяс ("Порту", Испания)

9. Эдвин ван дер Сар (Голландия)

10. Питер Шилтон (Англия)