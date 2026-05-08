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8 мая, 07:43

О'Нил: «У «Страсбура» был невероятный путь в Лиге конференций»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Страсбура» Гэри О'Нил прокомментировал поражение от «Райо Вальекано» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций.

«Игроки отдали все силы, но «Страсбуру» чуть не хватило правильной динамики, чтобы создать сопернику проблемы. «Райо Вальекано» — очень хорошая команда, и, чтобы ее обыграть, нужно провести матч на высочайшем уровне, но у нас это не совсем получилось. Победила более сильная команда.

Это был невероятный путь — сыграть столько матчей, выступить в трех турнирах и дойти до двух полуфиналов. Наша команда проделала огромную работу, а теперь необходимо быстро извлечь уроки, вернуться в следующем сезоне и снова бороться. В следующем году нам нужно лучше выступить в чемпионате. Похоже, еврокубков у нас не будет, а значит, мы должны будем бороться за место в верхней части таблицы чемпионата. Если мы правильно укомплектуем состав и будем сосредоточены только на чемпионате и кубке, в следующем сезоне «Страсбур» будет силен», — цитирует официальный сайт УЕФА О'Нила.

«Райо Вальекано» по сумме двух встреч вышел в финал Лиги конференций, где встретится с «Кристал Пэлас». Матч пройдет 27 мая в Лейпциге. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Лига конференций. 1/2 финала.
07 мая, 22:00. ла Мено (Страсбург)
Страсбур
0:1
Райо Вальекано
Унаи Эмери.Эмери — в шаге от пятой победы в ЛЕ. «Фрайбург», «Райо Вальекано» и «Кристал Пэлас» — впервые в еврофиналах
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Футбол
Лига конференций
ФК Страсбур
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