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8 мая, 07:11

Перес: «Надеюсь, что спустя много лет фанаты «Райо Вальекано» будут вспоминать этот финал Лиги конференций»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес прокомментировал победу над «Страсбуром» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций.

«На протяжении второго тайма первого матча и первых 65-70 минут ответной игры мы были великолепны. Это был лучший футбол «Райо» с тех пор, как я стал главным тренером, во всех аспектах: в обороне и атаке, в эмоциональном плане, в том, как мы справились. Я очень горжусь парнями.

Воспоминания для меня важны, поэтому надеюсь, что спустя много лет болельщики «Райо Вальекано» будут вспоминать как один из самых счастливых моментов именно этот финал, который мы сыграем в Германии», — цитирует официальный сайт УЕФА Переса.

«Райо Вальекано» по сумме двух встреч вышел в финал Лиги конференций, где встретится с «Кристал Пэлас». Матч пройдет 27 мая в Лейпциге. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Лига конференций. 1/2 финала.
07 мая, 22:00. ла Мено (Страсбург)
Страсбур
0:1
Райо Вальекано
Унаи Эмери.Эмери — в шаге от пятой победы в ЛЕ. «Фрайбург», «Райо Вальекано» и «Кристал Пэлас» — впервые в еврофиналах
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Лига конференций
ФК Райо Вальекано
ФК Страсбур
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