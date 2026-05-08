Перес: «Надеюсь, что спустя много лет фанаты «Райо Вальекано» будут вспоминать этот финал Лиги конференций»

Главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес прокомментировал победу над «Страсбуром» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций.

«На протяжении второго тайма первого матча и первых 65-70 минут ответной игры мы были великолепны. Это был лучший футбол «Райо» с тех пор, как я стал главным тренером, во всех аспектах: в обороне и атаке, в эмоциональном плане, в том, как мы справились. Я очень горжусь парнями.

Воспоминания для меня важны, поэтому надеюсь, что спустя много лет болельщики «Райо Вальекано» будут вспоминать как один из самых счастливых моментов именно этот финал, который мы сыграем в Германии», — цитирует официальный сайт УЕФА Переса.

«Райо Вальекано» по сумме двух встреч вышел в финал Лиги конференций, где встретится с «Кристал Пэлас». Матч пройдет 27 мая в Лейпциге. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.