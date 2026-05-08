«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: дата и время начала финала Лиги конференций

«Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано» сыграют в финале Лиги конференций в среду, 27 мая. Матч пройдет в Лейпциге (Германия) на стадионе «Лейпциг». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Команда из Лондона с главным тренером Оливером Гласнером финишировала в таблице общего этапа на 10-м месте с 10 очками и в стыковом раунде плей-офф обыграла «Зриньски» (3:1 по сумме двух встреч). Английский клуб в 1/8 финала Лиги конференций прошел АЕК Ларнаку (2:1), в четвертьфинале — «Фиорентину» (4:2), а в 1/2 финала — «Шахтер» (5:2).

Команда из Мадрида под руководством Иньиго Переса в таблице общего этапа заняла пятое место с 13 очками. Испанский клуб в 1/8 финала ЛК прошел «Самсунспор» (3:2), в четвертьфинале — АЕК Афины (4:3), а в 1/2 финала — «Страсбур» (2:0).

Ключевые события и результат игры «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

В 2025 году Лигу конференций выиграл «Челси». В финале прошлого сезона лондонцы победили «Реал Бетис» со счетом 4:1.