Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» высказался о вылете молодежной сборной России с чемпионата Европы.

31 марта команда Михаила Галактионова проиграла Дании (0:3) на Евро-2021 и покинула турнир, заняв третье место в своей группе.

«Следил за всеми матчами молодежной сборной. К сожалению, результат против Дании нас разочаровал. Но все наши игроки мастеровитые, то же самое могу сказать и про Захаряна. Он сделал большой шаг в развитии, вчера обсуждали с ним это. Посмотрим на его состояние после тренировки и решим, сможет ли он сыграть завтра. Сегодня все игроки молодежки уже будут полноценно тренироваться, вчера некоторые провели восстановительные тренировки.

У нас сейчас важный период, мы готовы для оставшихся 6 недель. С ребятами, которые не уезжали в сборные, мы активно работали», — сказал Шварц.

«Динамо» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» — 14 баллов и 15-я строчка. Встреча пройдет 3 апреля в Москве.

(Сергей Федоров)