Источник: Игнашевич может сменить Галактионова на посту тренера молодежной сборной России
17:21
Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов может покинуть команду, чтобы возглавить клуб РПЛ, сообщает Sport24.
По данным источника, место Галактионова может занять экс-наставник «Торпедо» Сергей Игнашевич.
31 марта молодежная сборная России проиграла Дании (0:3) и не смогла выйти в плей-офф молодежного чемпионата Европы.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-04-29-ignashevich-mozhet-smenit-galaktionova-na-postu-trenera-molodezhnoy-sbornoy-rossii
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