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Источник: Игнашевич может сменить Галактионова на посту тренера молодежной сборной России

17:21
Сергей Игнашевич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Игнашевич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов может покинуть команду, чтобы возглавить клуб РПЛ, сообщает Sport24.

По данным источника, место Галактионова может занять экс-наставник «Торпедо» Сергей Игнашевич.

31 марта молодежная сборная России проиграла Дании (0:3) и не смогла выйти в плей-офф молодежного чемпионата Европы.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-04-29-ignashevich-mozhet-smenit-galaktionova-na-postu-trenera-molodezhnoy-sbornoy-rossii

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