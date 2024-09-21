«Торино» под руководством бывшего тренера «Спартака» Ваноли лидирует в серии А

Бывший тренер «Спартака» — одно из открытий в Италии.

Паоло Ваноли уехал из «Спартака» летом 2022 года из-за «внешних обстоятельств». При этом меньше чем за год итальянец успел выиграть трофей — Кубок России, который остается последним крупным достижением красно-белых.

Сейчас Ваноли успешно работает в «Торино». В августе 52-летнего специалиста признали лучшим тренером месяца в серии А, а его команда занимает промежуточное первое место в турнирной таблице.

Беспроигрышная серия

«Торино» под руководством Ваноли в трех матчах августа в чемпионате Италии обыграл «Аталанту» (2:1) и «Венецию» (1:0), а также поделил очки с «Миланом» (2:2).

В сентябре «быки» продолжают беспроигрышную серию — в их активе ничья с «Лечче» (0:0), а также победа над «Вероной» (3:2).

На данный момент «Торино» лидирует в серии А, но еще не сыграны все матчи пятого тура. Во вторник у туринцев кубковый матч с «Эмполи», а затем — две серьезные проверки в чемпионате: «Лацио» и «Интер».

Ваноли успешнее Абаскаля

На контрасте с Ваноли совсем удручающе выглядят результаты другого бывшего тренера «Спартака» — Гильермо Абаскаля. Испанец потонул в «Гранаде», одержав всего одну победу в шести матчах сегунды. Его уже отправили в отставку, что неудивительно, ведь болельщики клуба в соцсетях просили сделать это еще неделю назад.

У Ваноли в Италии прекрасная пресса. Фанаты «Торино» восхищаются им и верят в будущие успехи. Впечатлен работой Паоло и экс-тренер сборной России Фабио Капелло.

«Безусловно, я впечатлен работой Ваноли в Торино и считаю его признание лучшим тренером заслуженным», — сказал Капелло «СЭ».

Фото Reuters

Долго ли «Торино» будет наверху?

Летом 2024-го команда серьезно обновилась — ушли 18 человек, в том числе лидеры Алессандро Буонджорно и Рауль Белланова. Пришли 10 новых игроков, на которых потратили 25,1 миллиона евро. Новички Дуван Сапата и Че Адамс в этом сезоне забивают больше всех игроков «Торино» (по два гола).

Если посмотреть на цифры, «Торино» везет на старте сезона. По ожидаемым очкам (xPTS) команда находится на 7-м месте в таблице (показатель 6,52). Все дело в плохой реализации моментов со стороны соперников. Также вратарь Ваня Милинкович-Савич набрал отличную форму: серб сделал 20 сейвов за пять туров — это лучший показатель в чемпионате. Столько же у Йесси Йоронена из «Венеции».

Скорее всего, «Торино» на дистанции откатится ближе к середине таблицы. Тем не менее уже можно признать, что Ваноли дал команде необходимый импульс в борьбе за еврокубки.