Футбол
Италия
Новости Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 13:00

Ваноли — лидер серии А с «Торино». Команда экс-тренера «Спартака» еще ни разу не проиграла

«Торино» под руководством бывшего тренера «Спартака» Ваноли лидирует в серии А
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Паоло Ваноли
Паоло Ваноли.
Фото AFP
Бывший тренер «Спартака» — одно из открытий в Италии.

Паоло Ваноли уехал из «Спартака» летом 2022 года из-за «внешних обстоятельств». При этом меньше чем за год итальянец успел выиграть трофей — Кубок России, который остается последним крупным достижением красно-белых.

Сейчас Ваноли успешно работает в «Торино». В августе 52-летнего специалиста признали лучшим тренером месяца в серии А, а его команда занимает промежуточное первое место в турнирной таблице.

Беспроигрышная серия

«Торино» под руководством Ваноли в трех матчах августа в чемпионате Италии обыграл «Аталанту» (2:1) и «Венецию» (1:0), а также поделил очки с «Миланом» (2:2).

В сентябре «быки» продолжают беспроигрышную серию — в их активе ничья с «Лечче» (0:0), а также победа над «Вероной» (3:2).

На данный момент «Торино» лидирует в серии А, но еще не сыграны все матчи пятого тура. Во вторник у туринцев кубковый матч с «Эмполи», а затем — две серьезные проверки в чемпионате: «Лацио» и «Интер».

Топ-5 таблицы серии А

Ваноли успешнее Абаскаля

На контрасте с Ваноли совсем удручающе выглядят результаты другого бывшего тренера «Спартака» — Гильермо Абаскаля. Испанец потонул в «Гранаде», одержав всего одну победу в шести матчах сегунды. Его уже отправили в отставку, что неудивительно, ведь болельщики клуба в соцсетях просили сделать это еще неделю назад.

Гильермо Абаскаль. Абаскаль уволен из «Гранады»: из-за жуткой развязки матча с «Малагой» и серии без побед

У Ваноли в Италии прекрасная пресса. Фанаты «Торино» восхищаются им и верят в будущие успехи. Впечатлен работой Паоло и экс-тренер сборной России Фабио Капелло.

«Безусловно, я впечатлен работой Ваноли в Торино и считаю его признание лучшим тренером заслуженным», — сказал Капелло «СЭ».

Футболисты «Торино»
Фото Reuters

Долго ли «Торино» будет наверху?

Летом 2024-го команда серьезно обновилась — ушли 18 человек, в том числе лидеры Алессандро Буонджорно и Рауль Белланова. Пришли 10 новых игроков, на которых потратили 25,1 миллиона евро. Новички Дуван Сапата и Че Адамс в этом сезоне забивают больше всех игроков «Торино» (по два гола).

Если посмотреть на цифры, «Торино» везет на старте сезона. По ожидаемым очкам (xPTS) команда находится на 7-м месте в таблице (показатель 6,52). Все дело в плохой реализации моментов со стороны соперников. Также вратарь Ваня Милинкович-Савич набрал отличную форму: серб сделал 20 сейвов за пять туров — это лучший показатель в чемпионате. Столько же у Йесси Йоронена из «Венеции».

Паоло Ваноли. Ваноли приятно удивляет в «Торино». Экс-тренер «Спартака» здорово дебютировал в серии А

Скорее всего, «Торино» на дистанции откатится ближе к середине таблицы. Тем не менее уже можно признать, что Ваноли дал команде необходимый импульс в борьбе за еврокубки.

Футбол
ФК Торино
Паоло Ваноли
Читайте также
Что в РФС говорят о «разбане» российского футбола
Силы ПВО уничтожили за ночь 101 БПЛА над регионами России
Фигуристка Солен Мазинг обвинила другого спортсмена в изнасиловании
Овечкин оценил близость рекорда Гретцки перед стартом сезона НХЛ
ВС РФ поразили сухогруз с поставленными ВСУ ракетами стран Запада
Водолазы МЧС обследовали затопленную 32 года назад подлодку К-27 в Карском море
Популярное видео
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Удинезе 4 3 1 0 7-4 10
2
 Наполи 4 3 0 1 9-4 9
3
 Эмполи 5 2 3 0 5-2 9
4
 Интер 4 2 2 0 9-3 8
5
 Ювентус 4 2 2 0 6-0 8
6
 Торино 4 2 2 0 5-3 8
7
 Лацио 4 2 1 1 8-6 7
8
 Верона 4 2 0 2 6-5 6
9
 Аталанта 4 2 0 2 8-8 6
10
 Милан 4 1 2 1 9-6 5
11
 Дженоа 4 1 2 1 4-5 5
12
 Парма 4 1 1 2 6-7 4
13
 Лечче 4 1 1 2 1-6 4
14
 Фиорентина 4 0 3 1 5-6 3
15
 Монца 4 0 3 1 3-4 3
16
 Рома 4 0 3 1 2-3 3
17
 Болонья 4 0 3 1 4-7 3
18
 Комо 4 0 2 2 3-7 2
19
 Кальяри 5 0 2 3 1-8 2
20
 Венеция 4 0 1 3 1-8 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.09 19:30
Кальяри – Эмполи
 0 : 2
20.09 21:45
Верона – Торино
 - : -
21.09 16:00
Венеция – Дженоа
 - : -
21.09 19:00
Ювентус – Наполи
 - : -
21.09 21:45
Лечче – Парма
 - : -
22.09 13:30
Фиорентина – Лацио
 - : -
22.09 16:00
Монца – Болонья
 - : -
22.09 19:00
Рома – Удинезе
 - : -
22.09 21:45
Интер – Милан
 - : -
23.09 21:45
Аталанта – Комо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 4
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 4
Валентин Кастельянос

Валентин Кастельянос

Лацио

 3
П
Давид Нерес

Давид Нерес

Наполи

 3
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 2
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 2
И К Ж
Патрик Доргу

Патрик Доргу

Лечче

 3 1 0
Мандела Кейта

Мандела Кейта

Парма

 1 0 0
Марин Понграчич

Марин Понграчич

Фиорентина

 2 0 0
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости