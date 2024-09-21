Ваноли — лидер серии А с «Торино». Команда экс-тренера «Спартака» еще ни разу не проиграла
Паоло Ваноли уехал из «Спартака» летом 2022 года из-за «внешних обстоятельств». При этом меньше чем за год итальянец успел выиграть трофей — Кубок России, который остается последним крупным достижением красно-белых.
Сейчас Ваноли успешно работает в «Торино». В августе 52-летнего специалиста признали лучшим тренером месяца в серии А, а его команда занимает промежуточное первое место в турнирной таблице.
Беспроигрышная серия
«Торино» под руководством Ваноли в трех матчах августа в чемпионате Италии обыграл «Аталанту» (2:1) и «Венецию» (1:0), а также поделил очки с «Миланом» (2:2).
В сентябре «быки» продолжают беспроигрышную серию — в их активе ничья с «Лечче» (0:0), а также победа над «Вероной» (3:2).
На данный момент «Торино» лидирует в серии А, но еще не сыграны все матчи пятого тура. Во вторник у туринцев кубковый матч с «Эмполи», а затем — две серьезные проверки в чемпионате: «Лацио» и «Интер».
Ваноли успешнее Абаскаля
На контрасте с Ваноли совсем удручающе выглядят результаты другого бывшего тренера «Спартака» — Гильермо Абаскаля. Испанец потонул в «Гранаде», одержав всего одну победу в шести матчах сегунды. Его уже отправили в отставку, что неудивительно, ведь болельщики клуба в соцсетях просили сделать это еще неделю назад.
У Ваноли в Италии прекрасная пресса. Фанаты «Торино» восхищаются им и верят в будущие успехи. Впечатлен работой Паоло и экс-тренер сборной России Фабио Капелло.
«Безусловно, я впечатлен работой Ваноли в Торино и считаю его признание лучшим тренером заслуженным», — сказал Капелло «СЭ».
Долго ли «Торино» будет наверху?
Летом 2024-го команда серьезно обновилась — ушли 18 человек, в том числе лидеры Алессандро Буонджорно и Рауль Белланова. Пришли 10 новых игроков, на которых потратили 25,1 миллиона евро. Новички Дуван Сапата и Че Адамс в этом сезоне забивают больше всех игроков «Торино» (по два гола).
Если посмотреть на цифры, «Торино» везет на старте сезона. По ожидаемым очкам (xPTS) команда находится на 7-м месте в таблице (показатель 6,52). Все дело в плохой реализации моментов со стороны соперников. Также вратарь Ваня Милинкович-Савич набрал отличную форму: серб сделал 20 сейвов за пять туров — это лучший показатель в чемпионате. Столько же у Йесси Йоронена из «Венеции».
Скорее всего, «Торино» на дистанции откатится ближе к середине таблицы. Тем не менее уже можно признать, что Ваноли дал команде необходимый импульс в борьбе за еврокубки.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Удинезе
|4
|3
|1
|0
|7-4
|10
|
2
|Наполи
|4
|3
|0
|1
|9-4
|9
|
3
|Эмполи
|5
|2
|3
|0
|5-2
|9
|
4
|Интер
|4
|2
|2
|0
|9-3
|8
|
5
|Ювентус
|4
|2
|2
|0
|6-0
|8
|
6
|Торино
|4
|2
|2
|0
|5-3
|8
|
7
|Лацио
|4
|2
|1
|1
|8-6
|7
|
8
|Верона
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
9
|Аталанта
|4
|2
|0
|2
|8-8
|6
|
10
|Милан
|4
|1
|2
|1
|9-6
|5
|
11
|Дженоа
|4
|1
|2
|1
|4-5
|5
|
12
|Парма
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
13
|Лечче
|4
|1
|1
|2
|1-6
|4
|
14
|Фиорентина
|4
|0
|3
|1
|5-6
|3
|
15
|Монца
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
16
|Рома
|4
|0
|3
|1
|2-3
|3
|
17
|Болонья
|4
|0
|3
|1
|4-7
|3
|
18
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3-7
|2
|
19
|Кальяри
|5
|0
|2
|3
|1-8
|2
|
20
|Венеция
|4
|0
|1
|3
|1-8
|1
|20.09
|19:30
|
Кальяри – Эмполи
|0 : 2
|20.09
|21:45
|
Верона – Торино
|- : -
|21.09
|16:00
|
Венеция – Дженоа
|- : -
|21.09
|19:00
|
Ювентус – Наполи
|- : -
|21.09
|21:45
|
Лечче – Парма
|- : -
|22.09
|13:30
|
Фиорентина – Лацио
|- : -
|22.09
|16:00
|
Монца – Болонья
|- : -
|22.09
|19:00
|
Рома – Удинезе
|- : -
|22.09
|21:45
|
Интер – Милан
|- : -
|23.09
|21:45
|
Аталанта – Комо
|- : -
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|4
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|3
|П
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|2
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|3
|1
|0
|
|
Мандела Кейта
Парма
|1
|0
|0
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|2
|0
|0