Корреспондент «СЭ» в Италии объясняет особенности сегодняшнего дерби в серии А.

«Ностальгия каналья» — была такая красивая песня в репертуаре известной пары исполнителей Аль Бано и Ромины Пауэр. В 1987 году эта песня заняла третье место на легендарном музыкальном фестивале в Сан-Ремо и обрела большую популярность в Италии.

Тогда, в феврале 1987-го, «Миланом» уже владел Сильвио Берлускони, купивший клуб годом ранее. Хозяином «Интера» в конце 80-х также был итальянец — Эрнесто Пеллегрини. В 90-х он продал черно-синих Массимо Моратти.

«Ностальгия каналья» — это сегодняшние эмоции на фоне миланского дерби под американским флагом, которое лично у меня ассоциируется с эпохой легендарных Берлускони и Моратти. Мне повезло застать в Милане те времена, когда обоими грандами владели не просто мультимиллионеры, а настоящие футбольные пассионарии. Да, любовь Моратти к своему «Интеру» еще с детства была абсолютной и без всяких примесей, тогда как Берлускони заставил себя полюбить «Милан» на волне восхождения к политическим вершинам, но не в этом суть. А в том, что дерби двух семей, с которыми у всей Италии ассоциировался город Милан, являли собой истинно итальянское противостояние и несли настоящий колорит.

Симоне Индзаги. Фото AFP

А сегодня... Инвестиционный американский фонд «Интера» против такого же финансового монстра у «Милана». Да, номинальными президентами обоих клубов остаются итальянцы (соответственно Джузеппе Маротта и Паоло Скарони), но вот кто и, главное, зачем вершит судьбами нерадзурри и россонери — вопрос открытый. Берлускони и Моратти были первыми болельщиками своих команд и до последнего отказывались их продавать. Сегодняшние владельцы — структуры без души и сердца, для которых «Интер» с «Миланом» — всего лишь очередной (по возможности, краткосрочный) бизнес-проект. Да, понимаю, что это веление времени, но от ностальгии канальи никуда не деться.

Ну а чего нам ждать сегодня вечером на великом «Сан-Сиро», дальнейшая судьба которого, кстати, тоже находится в тумане? На бумаге явный фаворит — «Интер», и по составу, и по качеству футбола, и по уровню тренера Симоне Индзаги. А особенно по части управления клубом: здесь все четко и понятно, тогда как в «Милане» царит бардак имени Златана Ибрагимовича. Чем и как занимается у красно-черных всемирно знаменитый в недавнем прошлом футболист со скандальным характером, понять не может никто. В том числе, похоже, и он сам. Формально Златана нет в самой структуре «Милана»: он является то ли советником, то ли даже партнером по бизнесу главы фонда Redbird Джерри Кардинале. Но на деле Ибра лезет во все клубные дела, и именно он, в частности, настоял на изначально сомнительной кандидатуре главного тренера Пауло Фонсеки.

Этот самый Фонсека похож сейчас на испуганного воробушка, оказавшегося по недоразумению в стае диких и злых птиц, готовых его заклевать. В случае поражения в дерби португалец, скорее всего, вылетит из «Милана», словно пробка из шампанского.

Все об этом прекрасно знают, и он сам — в том числе. Даже ничья может оказаться для Пауло роковой. Добавляет ли это ему моральных сил перед принципиальным матчем? Вряд ли. Он совсем не похож на человека с железным характером, которого такая ситуация может мотивировать на подвиги. Нет, в футболе, конечно, всякое бывает. Тем более дерби есть дерби. Но бесконечные разговоры о сменщике Фонсеки совсем не кажутся пустышкой.

Пауло Фонсека с игроками «Милана». Фото AFP

Кто призван его заменить? Вопрос не праздный, потому что в нынешнем «Милане» нет единства ни в чем. Ибрагимович, который активно пытается сделать звездой внутри клуба своего старшего сына, выступающего за молодежный состав, продвигает кандидатуры Игоря Тудора и Эдина Терзича. Генеральный директор Джорджо Фурлани (есть и такой персонаж) хотел бы видеть на посту главного тренера в «Милане» Маурицио Сарри. Имеет ли хотя бы какой-то вес при этом выборе президент россонери Паоло Скарони, вообще большой и больной вопрос.

Короче говоря, сегодняшний «Милан», на днях получивший на своем поле оплеуху от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов (1:3), стоит на пороге перемен. При этом поражение грозит стать фатальным не только для Фонсеки, но и поднимет роль его визави Индзаги в истории «Интера». Если черно-синие победят, то установят абсолютный рекорд дерби: семь побед подряд. Пока рекорд для каждого из клубов равен шести. При этом последние шесть встреч в разных турнирах «Интер» выиграл с общим счетом 14:2! Если Индзаги вновь победит, то общее количество успехов в миланских дерби у него составит 8. И до рекорда великолепного Карло Анчелотти (10) останется всего два шага.